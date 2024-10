In Campania 4 aziende premiate come eccellenze made in Italy

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ALA, Edil San Felice, Graded, RDR: sono queste lecampane che hanno ricevuto il Best Managed Companies Award, il premio per leimprenditoriali delinpromosso da Deloitte Private in collaborazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. «Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo», spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell ‘area del Mediterraneo centrale.