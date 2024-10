Harry e Meghan sono in crisi? La frase del principe sembra non lasciare dubbi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Harry e Meghan crisi. I tabloid americani e britannici ipotizzano che il principe e la sua consorte siano in crisi. Il lungo periodo di lontananza e la voglia di oscurarsi a vicenda alimenterebbe le voci sul loro conto. C’è una frase del principe, però, che sembra allontanare ogni dubbio in merito ad una loro presunta crisi coniugale. (Continua) Leggi anche: principe Harry umiliato da Carlo il giorno della morte della Regina: cos’è successo Leggi anche: Harry e Meghan in crisi, furiosa lite di coppia: cos’è successo La storia d’amore tra Harry e Meghan Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016 e due anni dopo, nel maggio del 2018, sono convolati a nozze. La cerimonia fu celebrata nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. La coppia scelse una lista nozze solidale per il loro matrimonio. Tvzap.it - Harry e Meghan sono in crisi? La frase del principe sembra non lasciare dubbi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). I tabloid americani e britannici ipotizzano che ile la sua consorte siano in. Il lungo periodo di lontananza e la voglia di oscurarsi a vicenda alimenterebbe le voci sul loro conto. C’è unadel, però, cheallontanare ognio in merito ad una loro presuntaconiugale. (Continua) Leggi anche:umiliato da Carlo il giorno della morte della Regina: cos’è successo Leggi anche:in, furiosa lite di coppia: cos’è successo La storia d’amore trasiconosciuti nel 2016 e due anni dopo, nel maggio del 2018,convolati a nozze. La cerimonia fu celebrata nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. La coppia scelse una lista nozze solidale per il loro matrimonio.

Harry e Meghan in crisi? Il principe mette tutti a tacere con una dichiarazione inaspettata - Questo viaggio includerĂ anche una visita a Samoa per il Commonwealth Heads of Government Meeting. Intanto, sul fronte reale, arrivano aggiornamenti su Re Carlo III, il quale, nonostante la sua diagnosi di cancro, ha deciso di sospendere temporaneamente le cure per poter portare avanti il ??suo viaggio ufficiale in Australia a partire dal 18 ottobre. (Thesocialpost.it)