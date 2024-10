Esordio vincente di Fognini al torneo di Hangzhou (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Esordio vincente per Fabio Fognini nel torneo Challenger Atp di Hangzhou (164.000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il qualificato Ray Ho (Taiwan) col punteggio di 6-3 6-2.  Al secondo turno l'azzurro sfiderà la wild card cinese Jie Cui, vincitore al debutto contro il giapponese Yuta Shimizu con un duplice 6-3. Le prime due teste di serie del tabellone sono gli australiani James Duckworth (75 del mondo) e Rinky Hijikata (78 del ranking internazionale). Agi.it - Esordio vincente di Fognini al torneo di Hangzhou Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI -per FabionelChallenger Atp di(164.000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il qualificato Ray Ho (Taiwan) col punteggio di 6-3 6-2.  Al secondo turno l'azzurro sfiderà la wild card cinese Jie Cui, vincitore al debutto contro il giapponese Yuta Shimizu con un duplice 6-3. Le prime due teste di serie del tabellone sono gli australiani James Duckworth (75 del mondo) e Rinky Hijikata (78 del ranking internazionale).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tennis Giotto - esordio vincente in Serie A2 femminile e tra le migliori squadre di wheelchair tennis - Il debutto assoluto del circolo aretino in questa competizione è stato accolto con entusiasmo dai tanti sostenitori presenti sui campi di casa. Il Tennis Giotto ha iniziato alla grande il campionato di Serie A2 femminile, conquistando una netta vittoria per 4-0 contro il Tennis Training Foligno ... (Lortica.it)

Calcio a 5 - esordio vincente per il Calvi : battuto il Palazzisi - Tempo di lettura: < 1 minutoBuona la prima, per il Calvi calcio a 5 che, all’esordio nel campionato di Serie C2 girone C, si è imposto per 3-0 sul Futsal Palazzisi.  Presso il Campo Sportivo di San Nazzaro, i ragazzi del presidente Fedele sono riusciti a far loro l’intera posta in palio grazie ... (Anteprima24.it)

FOTO/ G.S. Meomartini - esordio vincente a Cava de’ Tirreni - All. S. Di seguito il tabellino del G. 16, De Gennaro, De Martino 3, Del Monaco, Donatiello 7, Laudando, Liparulo 6, Massaro 12, Pannullo 7. Tipaldi oppo_34oppo_34 L'articolo FOTO/ G. Nella seconda metà della partita il risultato non è mai stato in discussione. Il G. “G. Meomartini fará l’esordio ... (Anteprima24.it)

Lube a Milano senza Nikolov e Podrascanin. Esame di maturità dopo l’esordio vincente - Tra i nuovi spiccano Davide Gardini, schiacciatore figlio d’arte lo scorso anno a Padova, Edoardo Caneschi, centrale ex Piacenza, il centrale canadese Jordan Schnitzer, lo scorso anno in Francia e Yacine Louati, già in SuperLega in passato. Militava nell’Allianz l’opposto Dirlic acquistato in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Atp Shanghai - esordio vincente per Sinner : battuto Daniel in due set -  Esordio ok per Alcaraz Esordio agevole per Carlos Alcaraz al Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 di Shanghai (duro, montepremi $8,995,555). Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, reduce dalla finale dell’Atp 500 di Pechino persa contro Carlos Alcaraz, ha battuto agevolmente ... (Lapresse.it)