Danza, grande successo per il recente workshop di Martina Nieri presso la GaddiDanza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pisa, 9 ottobre 2024 – grande successo per il workshop, recentemente svoltosi, nella sede di Via Guidiccioni a Ghezzano (Pisa), della scuola Asd GaddiDanza, con l’insegnante di Danza contemporanea Martina Nieri. "Un nuovo ingresso di un insegnante preparata nella nostra scuola -afferma la titolare della scuola, Patrizia Gaddi- fa crescere la professionalità. I ragazzi hanno apprezzato questo nuovo corso e hanno partecipato molto numerosi. Di questo non possiamo essere che felici e prossimamente abbiamo in programma di introdurne un altro, che comunicheremo attraverso i nostri canali". “Sono molto entusiasta – fa eco Martina Nieri – di aver abbracciato questo nuovo progetto con la GaddiDanza di Patrizia Gaddi. Da piccola ho iniziato con la Danza classica, ho fatto esperienza e adesso voglio continuare con l’insegnamento sia nelle scuole, sia in privato”. Lanazione.it - Danza, grande successo per il recente workshop di Martina Nieri presso la GaddiDanza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pisa, 9 ottobre 2024 –per ilmente svoltosi, nella sede di Via Guidiccioni a Ghezzano (Pisa), della scuola Asd Gaddi, con l’insegnante dicontemporanea. "Un nuovo ingresso di un insegnante preparata nella nostra scuola -afferma la titolare della scuola, Patrizia Gaddi- fa crescere la professionalità. I ragazzi hanno apprezzato questo nuovo corso e hanno partecipato molto numerosi. Di questo non possiamo essere che felici e prossimamente abbiamo in programma di introdurne un altro, che comunicheremo attraverso i nostri canali". “Sono molto entusiasta – fa eco– di aver abbracciato questo nuovo progetto con la Gaddidi Patrizia Gaddi. Da piccola ho iniziato con laclassica, ho fatto esperienza e adesso voglio continuare con l’insegnamento sia nelle scuole, sia in privato”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - “Helena è fidanzata” : fine del quadrilatero amoroso nella Casa - Ma la domanda che tutti si pongono è: questa frequentazione è ancora in corso? O Helena ha messo tutto in pausa, Aston Martin compresa, per concentrarsi sul suo percorso al Grande Fratello? Cosa succede nel (non più) quadrilatero dell’amore del GF È calato il sipario sul quadrilatero amoroso (ex triangolo) tra Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. (Dilei.it)

Helena Prestes ha un fidanzato fuori dal Grande Fratello : spunta un gossip e lei conferma – VIDEO - Alberto De Pisis rivela a Pomeriggio 5 che Helena Prestes non sarebbe single, ma avrebbe un fidanzato belga conosciuto quest'estate. L'articolo Helena Prestes ha un fidanzato fuori dal Grande Fratello: spunta un gossip e lei conferma – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Torna la grande danza a Musikè 2024 con “Utopia” al teatro Ferrari - Dopo aver aperto con successo la tredicesima edizione, l’arte coreutica torna protagonista a Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Venerdì 11 ottobre il Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) ospiterà la prima regionale di Utopia... (Padovaoggi.it)