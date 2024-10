Lanazione.it - Csi in tour fa tappa in piazza Santa Croce il 12 e 13 ottobre

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 92024 – Dopo 40 tappe in tutta la Regione Csi inarriva a Firenze, il 12 e 13in. L’itinerante villaggio dello sport torna in uno dei luoghi storici della città rinascimentale per festeggiare, in concomitanza all’arrivo del, gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano. Ladi Firenze ha l'obiettivo di celebrare lo sport e i suoi valori educativi portando i giovani ad avvicinarsi allo sport ed a testare varie discipline in maniera festosa e gioiosa con le attività nel Villaggio dello sport, dalle ore 10 alle 18 ad accesso libero per tutti, dove tutti potranno sperimentare tante attività sportive tra cui il basket, sitting volley, tennis tavolo, dodgeball, judo, lotta olimpica stile libero femminile, ginnastica ritmica, basket in carrozzina, karate e tai chi , gioco libero e prove.