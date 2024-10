Formiche.net - Così stiamo costruendo la partnership Ue-Golfo. Parla Di Maio

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è un lavoro di pianificazione che dura da quando l’Ue ha presentato il documento programmatico per lacon i Paesi del, nel maggio 2022, con Unione europea e Consiglio di Cooperazione del(GCC) che arrivano adesso al momento focale, l’organizzazione del Summit EU-GCC programmato per il 16 ottobre. L’apice di un dialogo portato avanti mentre le dinamiche internazionali stavano cambiando, perché quel lavoro diplomatico è iniziato prima dell’invasione su larga scala russa dell’Ucraina e prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha dato il via all’attuale stagione di guerra e alle conseguenze chevedendo adesso nella regione mediorientale.