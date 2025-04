Internews24.com - Mandorlini avverte: «Cagliari in un buon momento. Inter? Fuorviante parlare di…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneAndreaha le idee chiare, ecco il suo pensiero verso, così l’ex giocatore e tecnico si prepara alla sfida di Serie A, le paroleAndreaa tutto.net ha parlato del match in arrivo. Ecco un estratto:– «Beh,di turnover all’può essere perfino. Abbiamo visto proprio a Monaco di Baviera che quando mancano i due esterni titolari giocano due teorici “rincalzi” che poi fanno la differenza in senso positivo. Non parlerei dunque di turnover, ma di normali avvicendamenti nell’undici titolare. Posto che Simone Inzaghi contro ilvorrà vincere a tutti i costi: questo è poco ma sicuro. In Germania ha giocato Carlos Augusto, e allora probabilmente domani giocherà Dimarco. E ho detto tutto.