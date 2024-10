Metropolitanmagazine.it - Carlos Alcaraz batte il francese Gael Monfils all’ATP di Shanghai

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)ildi, cercando di conservare le energie per arrivare al meglio in fondo al torneo. Finisce 6-4 7-5 in meno di un’ora e 30 minuti per il vincitore di Parigi e Wimbledon 2024, che in questo torneo potrebbe ritrovare Sinner in semifinale (dopo averlo battuto nella finale di Pechino). Prosegue così la campagna didi, reduce dal trionfo di Pechino. Avanti anche Medvedev, che regola in due set Tsitsipas (nonostante un problema al braccio destro) e attende ora Sinner. “Una sfida con Jannik è sempre nella mia testa. In ogni torneo a cui prendo parte voglio andare il più lontano possibile, quindi devo affrontare i migliori al mondo – ha commentato a fine match -. Le semifinali sono un obiettivo, vediamo se ci arriverà anche lui. Ho visto il suo match prima del mio, ha giocato ad un grande livello.