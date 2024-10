Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Davide Calabria ai saluti? La situazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il capitano delpotrebbe dare il proprio addio ai colori rossoneri nella prossima sessione di? Il puntoè sempre più vicino al termine della propria esperienza al. Il contratto del capitano rossonero è in scadenza il 30 giugno 2025 e le trattive per il suo rinnovo sono giunte ormai a una fase di stallo. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo un primo approccio da parte della società, il terzino destro non ha più ricevuto segnali concreti riguardo il prolungamento della sua avventura al. Inoltre, l’ultima presenza in campo del numero due rossonero risale allo scorso 17 settembre. Data in cui gli uomini allenati da Paulo Fonseca vennero sconfitti in casa per 3-1 dal Liverpool.sempre più vicino all’addio.