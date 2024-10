Borsa | Europa positiva nel finale con Wall Street Milano +055%

Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,55% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Borse europee positive nel finale con gli indici Usa in rialzo di mezzo punto percentuale. Francoforte guadagna l'1%, Londra lo 0,65%, Parigi lo 0,61%, Milano lo 0,55% e Madrid lo 0,07%. Si conferma in calo il greggio (Wti -0,6% a 73,14 dollari al barile) dopo uno scivolone a seguito dell'inatteso rialzo delle scorte settimanali Usa. Debole anche il gas (-1,63% a 38,29 euro al MWh) insieme al ferro (-0,57% a 779,5 dollari la tonnellata), all'acciaio (-0,89% a 3.469 dollari la tonnellata) e all'oro (-0,25% a 2.614,62 dollari l'oncia). In ripresa il dollaro a 0,91 euro e 0,76 sterline. Corrono gli automobilistici Renault (+3,15%), Porsche (+2,38%) e Stellantis (+2%), poco mossi i petroliferi Eni (-0,24%), Bp (-0,05%) e TotalEnergies (-0,08%) e Shell (+0,14%). Quotidiano.net - Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,55% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Borse europee positive nelcon gli indici Usa in rialzo di mezzo punto percentuale. Francoforte guadagna l'1%, Londra lo 0,65%, Parigi lo 0,61%,lo 0,55% e Madrid lo 0,07%. Si conferma in calo il greggio (Wti -0,6% a 73,14 dollari al barile) dopo uno scivolone a seguito dell'inatteso rialzo delle scorte settimanali Usa. Debole anche il gas (-1,63% a 38,29 euro al MWh) insieme al ferro (-0,57% a 779,5 dollari la tonnellata), all'acciaio (-0,89% a 3.469 dollari la tonnellata) e all'oro (-0,25% a 2.614,62 dollari l'oncia). In ripresa il dollaro a 0,91 euro e 0,76 sterline. Corrono gli automobilistici Renault (+3,15%), Porsche (+2,38%) e Stellantis (+2%), poco mossi i petroliferi Eni (-0,24%), Bp (-0,05%) e TotalEnergies (-0,08%) e Shell (+0,14%).

Borsa : Europa positiva nel finale con Wall Street - Milano +0 - 55% - Corrono gli automobilistici Renault (+3,15%), Porsche (+2,38%) e Stellantis (+2%), poco mossi i petroliferi Eni (-0,24%), Bp (-0,05%) e TotalEnergies (-0,08%) e Shell (+0,14%). 469 dollari la tonnellata) e all'oro (-0,25% a 2. . Borse europee positive nel finale con gli indici Usa in rialzo di mezzo punto percentuale.

