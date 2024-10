Baker ha ricevuto il premio per la "progettazione computerizzata delle proteine", mentre Hassabis e Jumper per la "predizione della struttura delle proteine". (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Il premio Nobel per la Chimica è andato a David Baker, dell’Università di Washington, al britannico Demis Hassabis e all’americano John M. Jumper, entrambi di Google DeepMind, nel Regno Unito, per il loro lavoro sulle molecole proteiche: lo ha annunciato l’Accademia svedese a Stoccolma. Leggi anche › Il gender gap dei Premi Nobel: in 123 anni premiate solo 65 donne Baker ha ricevuto il premio per la “progettazione computerizzata delle proteine”, mentre Hassabis e Jumper per la “predizione della struttura delle proteine”. Iodonna.it - Baker ha ricevuto il premio per la "progettazione computerizzata delle proteine", mentre Hassabis e Jumper per la "predizione della struttura delle proteine". Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – IlNobel per la Chimica è andato a David, dell’Università di Washington, al britannico Demise all’americano John M., entrambi di Google DeepMind, nel Regno Unito, per il loro lavoro sulle molecole proteiche: lo ha annunciato l’Accademia svedese a Stoccolma. Leggi anche › Il gender gap dei Premi Nobel: in 123 anni premiate solo 65 donnehailper la “”,per la “”.

