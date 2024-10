Autunno Pavese, cooking show e degustazioni: “È stata un’edizione da record” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pavia, 9 ottobre 2024 – L’obiettivo di superare le 9mila presenze del 2023 è stato ampiamente raggiunto dagli 11mila visitatori che da venerdì a lunedì hanno varcato la soglia del PalaExpo di piazzale Europa per la settantesima edizione di Autunno Pavese, tradizionale rassegna enogastronomica organizzata dalla Camera di commercio attraverso Paviasviluppo. “Particolarmente apprezzate – spiega l’ente camerale a chiusura dell’iniziativa – sono state le Serate d’Autunno, che quest’anno hanno visto la collaborazione di Gambero Rosso Channel”. Tutti i cooking show sono andati sold out e in più di 800 hanno preso parte alle masterclass e ai laboratori. Tra i numeri del bilancio di chiusura dei quattro giorni di Fiera, le 4mila degustazioni tra risotti e altre tipicità e i 24mila assaggi di vini dell’Oltrepò e birre artigianali. Ilgiorno.it - Autunno Pavese, cooking show e degustazioni: “È stata un’edizione da record” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pavia, 9 ottobre 2024 – L’obiettivo di superare le 9mila presenze del 2023 è stato ampiamente raggiunto dagli 11mila visitatori che da venerdì a lunedì hanno varcato la soglia del PalaExpo di piazzale Europa per la settantesima edizione di, tradizionale rassegna enogastronomica organizzata dalla Camera di commercio attraverso Paviasviluppo. “Particolarmente apprezzate – spiega l’ente camerale a chiusura dell’iniziativa – sono state le Serate d’, che quest’anno hanno visto la collaborazione di Gambero Rosso Channel”. Tutti isono andati sold out e in più di 800 hanno preso parte alle masterclass e ai laboratori. Tra i numeri del bilancio di chiusura dei quattro giorni di Fiera, le 4milatra risotti e altre tipicità e i 24mila assaggi di vini dell’Oltrepò e birre artigianali.

