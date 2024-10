Affari Tuoi, Alessia vince e stuzzica Stefano: «Ci vuole un gluteo come il tuo» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Archiviata l'emozionante avventura delle cosiddette «gemelle diverse», nella puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 di Affari Tuoi, la fortuna ha bussato alla porta della vulcanica Alessia. La rappresentante della regione Calabria ha giocato insieme alla sorella Federica. Ancora una volta, le sorelle hanno fatto tremare Pasquale, che ha tentato in tutti i modi di manipolarle a proprio vantaggio. Ma le cose non sono andate come voleva il dottore, perché il finale è stato vittorioso. Alessia ha contribuito a vivacizzare la puntata con i siparietti insieme a Stefano De Martino. La donna, infatti, ha stuzzicato un po' il conduttore e ha tentato persino di ipnotizzare il dottore! Alessia dalla Calabria ad Affari Tuoi: «Ho dovuto sempre sudare» Alessia viene dalla Calabria, per la precisione da Cosenza, ma è originaria di Rossano Calabro, una cittadina sullo Ionio. Tvpertutti.it - Affari Tuoi, Alessia vince e stuzzica Stefano: «Ci vuole un gluteo come il tuo» Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Archiviata l'emozionante avventura delle cosiddette «gemelle diverse», nella puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 di, la fortuna ha bussato alla porta della vulcanica. La rappresentante della regione Calabria ha giocato insieme alla sorella Federica. Ancora una volta, le sorelle hanno fatto tremare Pasquale, che ha tentato in tutti i modi di manipolarle a proprio vantaggio. Ma le cose non sono andatevoleva il dottore, perché il finale è stato vittorioso.ha contribuito a vivacizzare la puntata con i siparietti insieme aDe Martino. La donna, infatti, hato un po' il conduttore e ha tentato persino di ipnotizzare il dottore!dalla Calabria ad: «Ho dovuto sempre sudare»viene dalla Calabria, per la precisione da Cosenza, ma è originaria di Rossano Calabro, una cittadina sullo Ionio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affari Tuoi - Alessia vince e stuzzica Stefano : ‘ci vuole un gluteo come il tuo' - La concorrente tenta di ipnotizzare il dottore Il pacco pescato dalla concorrente calabrese è stato il numero 1. La donna, infatti, ha stuzzicato un po' il conduttore e ha tentato persino di ipnotizzare il dottore! Alessia, dalla Calabria: «Ho dovuto sempre sudare» Alessia viene dalla Calabria, per la precisione da Cosenza, ma è originaria di Rossano Calabro, una cittadina sullo Ionio. (Tvpertutti.it)

Affari tuoi - Alessia ipnotizza il Dottore in diretta : “Ti farò una macumba” - Stefano De Martino lascia lo studio - La concorrente della Calabria ha voluto ipnotizzare il dottore Pasquale Romano in diretta, poi le frecciatine affettuose a Stefano De Martino: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Alessia e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". (Fanpage.it)

De Martino esasperato da Alessia - urla selvagge e caos ad Affari Tuoi : "Stanno messe male" - Alessia spiega di essere una fisioterapista e aggiunge di essere "accompagnata da mia sorella, Federica, la mia mascotte". . Uno spettacolo irrituale e che, però, non viene particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, dal popolo che si raduna su X per commentare la puntata in presa reale: già, è un diluvio di commenti taglienti contro Alessia e Federica. (Liberoquotidiano.it)

Affari Tuoi : un milione e mezzo di vincite in un mese - non era mai successo - Affari Tuoi, vincite aumentate con l’arrivo di Amadeus su Nove Come sottolineato dal sito: “nelle ultime due settimane, in particolare, si è registrata un’impennata di vincite. . 000 euro puntata 31 (6 ottobre): 32. 000 euro puntata 24 (27 settembre): 100. 000 euro puntata 23 (26 settembre): 300. 000 euro puntata 2 (3 settembre): 70. (Biccy.it)

Ad Affari Tuoi soldi sicuri! - Soltanto in quattro puntate non ci sono state vincite, a fronte di ventinove partite in cui il giocatore di turno ha puntualmente ‘strappato’ soldi. 000 euro puntata 3 (4 settembre): 30. 000 euro puntata 14 (17 settembre): 75. Il caso vuole che da domenica 22 settembre, mentre sul Nove Amadeus pensa di impensierire con i suoi Ignoti, ad Affari Tuoi piovono soldi: in quindici puntate vinti ... (Davidemaggio.it)