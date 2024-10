“Wanda Nara? Sei andato con la moglie di uno che giocava con te, hai fatto il peggio che potevi fare. Mi sono vergognata”: lo sfogo di Simona Guatieri dopo il tradimento di Keità (Di martedì 8 ottobre 2024) Simona Guatieri, modella, influencer e volto noto del mondo dello spettacolo, ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Keita Baldé, calciatore che ha vestito le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari, oggi in forza al Sivasspor in Turchia. La loro storia d’amore, iniziata nel 2017, è esplosa poco dopo il matrimonio, celebrato nel 2022, e la nascita dei loro due figli, Thiago e Isabel. Al centro della rottura, un tradimento da parte del calciatore, la cui protagonista è Wanda Nara, moglie dell’ex compagno di squadra di Baldé, Mauro Icardi. A confermare la relazione fu proprio Icardi, che avvisò Guatieri di un incontro segreto tra i due a Dubai. Questo episodio divenne pubblico quando Nara ne parlò durante un’intervista al programma Belve condotta da Francesca Fagnani, facendo riferimento solo alle avances ricevute dall’ex compagno di squadra di suo marito. Ilfattoquotidiano.it - “Wanda Nara? Sei andato con la moglie di uno che giocava con te, hai fatto il peggio che potevi fare. Mi sono vergognata”: lo sfogo di Simona Guatieri dopo il tradimento di Keità Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024), modella, influencer e volto noto del mondo dello spettacolo, ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Keita Baldé, calciatore che ha vestito le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari, oggi in forza al Sivasspor in Turchia. La loro storia d’amore, iniziata nel 2017, è esplosa pocoil matrimonio, celebrato nel 2022, e la nascita dei loro due figli, Thiago e Isabel. Al centro della rottura, unda parte del calciatore, la cui protagonista èdell’ex compagno di squadra di Baldé, Mauro Icardi. A confermare la relazione fu proprio Icardi, che avvisòdi un incontro segreto tra i due a Dubai. Questo episodio divenne pubblico quandone parlò durante un’intervista al programma Belve condotta da Francesca Fagnani, facendo riferimento solo alle avances ricevute dall’ex compagno di squadra di suo marito.

