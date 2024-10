Vai a fan**lo tu sei una… Grande Fratello la furia scoppia in giardino | urla e insulti

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 un’altra puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste il volto del Tg5 Cesara Buonamici, l’attrice ed ex concorrente Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli alla postazione social, con il compito di aggiornare i concorrenti degli umori del pubblico a casa. La serata si è aperta con il “quadrilatero amoroso” di questa edizione, quello formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. Shaila ha spiegato perché ha preso le distanze da Lorenzo: “Mi piace ma non come uomo”. Il confronto tra l’ex velina e il modello continua, coinvolgendo anche Helena che, rivolgendosi a Lorenzo dice: “Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei”. Sorpresa per Enzo Paolo Turchi, con la moglie Carmen Russo che entra nella casa per convincerlo a restare.