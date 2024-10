Velvetmag.it - Tumore al pancreas, quali sono i primi campanelli da non sottovalutare mai: come prevenire il male di Eleonora Giorgi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ormai da diversi mesi purtroppoè al centro delle notizie a causa delal, una forma di cancro che si sviluppa nei tessuti del, organo questo vitale per la digestione e la regolazione della glicemia. È noto per essere uno dei tumori più aggressivi e letali anche perché spesso diagnosticato in fase avanzata, il che complica notevolmente il trattamento. L’attrice però non si è mai persa d’animo e ha sempre approfittato dei canali social e delle interviste rilasciate a tv e giornali non solo per informare i suoi fan sul proprio stato di salute, ma anche per fare prevenzione raccontando la sua lotta quotidiana contro uno dei tumori che lascia pochissimo scampo: basti pensare a Gianluca Vialli che purtroppo è venuto a mancare il 5 gennaio 2023, quasi due anni fa.