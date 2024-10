Ilrestodelcarlino.it - Santoni: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Matelica mastica amaro per la sconfitta casalinga con la Maceratese: è il primo ko stagionale in campionato, giunto più per merito degli avversari che per propri demeriti. La squadra di mister Giuseppe, infatti, ha disputato un buon match, iniziando con l’atteggiamento giusto la partita, passando meritatamente in vantaggio e chiudendo la ripresa all’attacco in cerca del pareggio. Peccato per l’infortunio di Enrico Mistura al primo minuto di gioco, causato da un risentimento muscolare. E peccato per l’espulsione (al primo minuto di recupero) del difensore Yaya Wahi: un "rosso" parso a tutti eccessivo perché lo scontro con Bracciatelli è sembrato del tutto involontario. Il Matelica, però, pagherà le conseguenze di questa decisione arbitrale nella prossima sfida di cartello in casa del Monturano, poiché il giocatore verrà inevitabilmente squalificato dal giudice sportivo.