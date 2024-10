Sala a Segre: “sei la guida più importante che ha Milano” (Di martedì 8 ottobre 2024) ''Voglio ribadire che nella nostra comunità e nella nostra città non ci può e non potrà mai esseri posto per l'antisemitismo'', ha detto Sala Imolaoggi.it - Sala a Segre: “sei la guida più importante che ha Milano” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ''Voglio ribadire che nella nostra comunità e nella nostra città non ci può e non potrà mai esseri posto per l'antisemitismo'', ha detto

Serie C - Marani : “Al lavoro per Salary Cap nella prossima stagione” - I giovani sono fondamentali, rappresentano il futuro del nostro movimento. E poi non c’è niente di più sostenibile dei giovani”. Oggi abbiamo avuto il primo Consiglio direttivo in cui abbiamo introdotto il tema, nelle prossime settimane faremo dei tavoli di lavoro permanenti a riguardo, cercheremo ... (Sportface.it)

Amianto killer ad Ancona - muore un militare. Lavorava nella sala macchina delle navi. I familiari fanno causa al Ministero - ANCONA Per più di vent?anni ha prestato servizio alla Marina Militare, lavorando principalmente come motorista nella sala macchine della navi. Dopo la pensione, nel 2016 è... (Corriereadriatico.it)

Torna in sala 'Shining' restaurato in 4K e nella versione originale di 144 minuti - Lunedì 7 ottobre, martedì 8 e mercoledì 9 (spettacoli alle 18 e alle 21), al Multicinema Galleria di Bari torna in sala «Shining» (1980), film capolavoro di Stanley Kubrick, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, con interpreti principali Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. Il... (Baritoday.it)