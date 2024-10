Roma Femminile, impresa all’esordio in Champions League: battuto il Wolfsburg grazie a Giugliano (Di martedì 8 ottobre 2024) L’impresa della Roma Femminile all’esordio nei gironi di Champions League contro il Wolfsburg. Tutti i dettagli in merito Inizia benissimo la Champions League della della Roma Femminile che vince di misura contro il Wolfsburg nella prima giornata della fase a gironi. A decidere per l’1-0 finale è il rigore trasformato da Giugliano nel primo tempo. Calcionews24.com - Roma Femminile, impresa all’esordio in Champions League: battuto il Wolfsburg grazie a Giugliano Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) L’dellanei gironi dicontro il. Tutti i dettagli in merito Inizia benissimo ladella dellache vince di misura contro ilnella prima giornata della fase a gironi. A decidere per l’1-0 finale è il rigore trasformato danel primo tempo.

Roma Femminile-Wolfsburg 1-0 : Giugliano su rigore decide la partita di Champions League al Tre Fontane - La Roma Femminile vince per uno a zero contro il Wolfsburg nella prima giornata di Women's Champions League. Le giallorosse al Tre Fontane portano a casa i tre punti contro le tedesche grazie ad un calcio di rigore realizzato da Manuela Giugliano. Prova di carattere e forza delle ragazze di... (Romatoday.it)

Calcio femminile - Roma vittoriosa contro il Wolfsburg in Champions League : Giugliano decisiva su rigore - I 4? di extra-time non mutano il corso e la Roma vince la prima partita della fase a gironi 1-0. La prima frazione, dunque, si conclude sull’1-0 in favore delle padrone di casa. Al 24? splendida imbucata in area di Viens, che tenta la conclusione da fuori, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. ... (Oasport.it)

LIVE Roma-Wolfsburg 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Giugliano decide la partita con un calcio di rigore! - Buon divertimento! . 9? Roma che con il baricentro ancora troppo basso. In difesa, Minge sostituirà Hendrich accanto a Hegering. 27? Colpo di testa di Popp, para Ceasar. 35? Giugliano non trova Haavi in contropiede. 54? Possesso palla continuo della Roma. 34 Roma in vantaggio grazie ad una rete ... (Oasport.it)