Punto C, 8° turno nel girone C, blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino (Di martedì 8 ottobre 2024) Archiviato l’8° turno nel girone C, colpo del Giugliano a Latina, riscatto dell’Avellino a Crotone, pari per Benevento, Sorrento e Cavese, ko Turris e Casertana. Monopoli, Picerno e Benevento in vetta alla classifica. blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino Giornata che si è aperta venerdì con il derby pugliese tra Foggia e Taranto, esordio per L'articolo Punto C, 8° turno nel girone C, blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Punto C, 8° turno nel girone C, blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Archiviato l’8°nelC, colpo deldell’a Crotone, pari per Benevento, Sorrento e Cavese, ko Turris e Casertana. Monopoli, Picerno e Benevento in vetta alla classifica.Giornata che si è aperta venerdì con il derby pugliese tra Foggia e Taranto, esordio per L'articoloC, 8°nelC,Teleclubitalia.

Punto C - 8° turno nel girone C - blitz Giugliano a Latina - riscatto Avellino - . Monopoli, Picerno e Benevento in vetta alla classifica. Blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino Giornata che si è aperta venerdì con il derby pugliese tra Foggia e Taranto, esordio per […] L'articolo Punto C, 8° turno nel girone C, blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino sembra essere il ... (Teleclubitalia.it)

Giugliano corsaro a Latina - De Rosa regala 3 punti ai tigrotti - Gialloblu che salgono a quota 14 punti e presiedono le zone alte della classifica. Latina-Giugliano 0-1 Bertotto apporta delle modifiche alla formazione iniziale, doveroso cambio tra i pali […] L'articolo Giugliano corsaro a Latina, De Rosa regala 3 punti ai tigrotti sembra essere il primo su ... (Teleclubitalia.it)

Latina-Giugliano oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Sconfitta nell’ultimo turno anche per il Latina, battuto 1-0 sul campo della Cavese: entrambe le formazioni scenderanno dunque in campo con voglia di rivalsa. Latina-Giugliano: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 12. The post ... (Sportface.it)