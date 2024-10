Poggio a Caiano, la Visitazione del Pontormo di nuovo esposta al pubblico (Di martedì 8 ottobre 2024) Prato, 8 ottobre 2024 - La Visitazione del Pontormo di nuovo esposta al pubblico nella Sala del Fregio della Villa medicea di Poggio a Caiano. Terminati i lavori di allestimento e realizzazione della teca protettiva la Visitazione del Pontormo, trasferita di recente dalla Pieve di Carmignano attualmente inagibile, sarà nuovamente esposta al pubblico nella Sala del Fregio a poca distanza dal Salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del Pontormo, l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21. Lanazione.it - Poggio a Caiano, la Visitazione del Pontormo di nuovo esposta al pubblico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prato, 8 ottobre 2024 - Ladeldialnella Sala del Fregio della Villa medicea di. Terminati i lavori di allestimento e realizzazione della teca protettiva ladel, trasferita di recente dalla Pieve di Carmignano attualmente inagibile, sarà nuovamentealnella Sala del Fregio a poca distanza dal Salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del, l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21.

