Mercedes Wolff | Cambio regolamenti nel 2026 non intaccherà la prossima stagione

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Probabilmente il lavoro suldeidelinizierà in anticipo, ma non andrà a intaccare la. Vogliamo vincere quanto più possibile, quindi anche nel 2025 daremo il massimo, non ci sono dubbi. Ogni volta che c’è undi regole si ricade nello stesso errore”. Così Totoin un’intervista rilasciata a Motorsport.com, in cui ha delineato le strategie dellanel prossimo futuro. Il team principal delle Frecce d’Argento ha poi citato un motto di Niki Lauda: “A chi gli chiedeva se preferiva vincere il titolo quest’anno o il prossimo, lui rispondeva ‘entrambi’. È un approccio che rappresenta al meglio la nostra filosofia,punta a essere competitiva sempre, senza lasciar indietro alcun dettaglio”.: “nelnonla” SportFace.