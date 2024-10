Maltempo sull’Italia, allerta rossa in Lombardia e Liguria: allagamenti a Genova, scuole chiuse (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora Maltempo sull'Italia. Due le regioni, Liguria e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l'allerta è rossa. allagamenti a Genova, dove dalle 22 di ieri, è scattata l'allerta arancione. La situazione più critica in Valpolcevera. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. L'articolo Maltempo sull’Italia, allerta rossa in Lombardia e Liguria: allagamenti a Genova, scuole chiuse proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancorasull'Italia. Due le regioni,, dove oggi martedì 8 ottobre l', dove dalle 22 di ieri, è scattata l'arancione. La situazione più critica in Valpolcevera. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

