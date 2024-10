Luca Abete smaschera 'mago' e viene preso a calci e sputi (Di martedì 8 ottobre 2024) Luca Abete, inviato del tg satirico "Striscia la notizia", torna nel casertano per occuparsi del 'mago' Valentino, pseudo sensitivo che dichiara di poter eliminare gli effetti nocivi della tossicodipendenza al costo di quasi 4mila euro, da pagare rigorosamente sulla Postepay intestata alla Casertanews.it - Luca Abete smaschera 'mago' e viene preso a calci e sputi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024), inviato del tg satirico "Striscia la notizia", torna nel casertano per occuparsi del '' Valentino, pseudo sensitivo che dichiara di poter eliminare gli effetti nocivi della tossicodipendenza al costo di quasi 4mila euro, da pagare rigorosamente sulla Postepay intestata alla

Luca Abete sbarca a Catania - incontrerà gli studenti universitari : "Fondamentale credere in se stessi" - . it ideata e animata dallo storico inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete è giunta alla decima edizione. La campagna sociale noncifermanessuno. . Si tratta di un tour motivazionale che mette al centro gli studenti universitari attraverso una serie di talk che hanno come scopo quello di ... (Cataniatoday.it)

Luca Abete in città con il tour motivazionale - #NonCiFermaNessuno - Fa nuovamente tappa a Catania il tour motivazionale ideato e animato da Luca Abete, rivolto alle nuove generazioni, #NonCiFermaNessuno. La 10ª edizione della campagna sociale ha già toccato nella sua prima parte, da marzo a maggio, le università di Napoli, Roma, Bari, Teramo, Firenze e Pescara... (Cataniatoday.it)

Luca Abete smaschera un uomo che si finge giornalista Rai : da 600 a 1.500 euro in contanti in cambio di un millantato spot pubblicitario sulla tv di Stato - La cosa che ha colpito delle immagini è che il logo di Rai News era taroccato. Il “colpevole” del fattaccio, davanti alle telecamere del Tg satirico di Antonio Ricci, ha dichiarato di essere un content creator Rai e che “collabora con molti programmi”. L'articolo Luca Abete smaschera un uomo che ... (Ilfattoquotidiano.it)