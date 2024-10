Ilrestodelcarlino.it - Landini e Nestola. Bronzo agli italiani

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’atletica leggera reggiana festeggia il week end con due mede diin differenti campionati. Giulia(foto sopra) della Self Montanari e Gruzza è terza nella gara di getto del peso ai tricolori cadetti di Caorle; Sara(foto sotto) della Corradini èai campionati assoluti della 10 km su strada di Arezzo. Da Caorle, tricolori individuali e per regioni, bene lae bene anche Michael Iovine, pesista dell’Atletica Reggio che chiude sesto con il personale di 15,09 in una gara stratosferica. Jack Huang è nono sui 100 hs. in 13’’87, con un miglioramento sul personale di 3/10, mentre Andrea Vinsani è 12° in 14’’03. Gabriele Di Lembo è 12° sugli 80 in 9’’41, Sara Andreoli è 22ª in 10’’50 e quarta con la staffetta 4x100 emiliano-romagnola. Alessandra Pa è 14ª nel giavellotto con m 31,25.