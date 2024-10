Ilgiorno.it - La difesa della Pizzochera: "Attacchi infamanti"

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Uniti per il nostro assessore Roberta", scrive Davide Coccetti, presidente del consiglio comunalelista Di Stefano Sindaco, la civica del primo cittadino. Arriva la prima replica dopo la richiesta delle dimissioni dell’assessore ai Servizi sociali e all’educazione, presentata ufficialmente giovedì in conferenza stampa da tutta la minoranza al gran completo. "In questi giorni il nostro assessore Robertasta affrontandostrumentali eda parte di certa opposizione. Ma noi sappiamo che questinascono dalla paura di chi non ha nulla da offrire alla nostra città . La verità è che il nostro assessore è un esempio di dedizione, passione e competenza. Ha dimostrato di lavorare senza sosta per migliorare la nostra città insieme a una maggioranza unita, compatta e altrettanto dedita al bene comune - afferma Coccetti -.