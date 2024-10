It’s What’s Inside, la spiegazione del finale: chi finisce in quale corpo? (Di martedì 8 ottobre 2024) It’s What’s Inside, la spiegazione del finale: chi finisce in quale corpo? It’s What’s Inside di Netflix è una cavalcata selvaggia ricca di colpi di scena esilaranti, che porta a un finale che solleva molte domande, come quella su chi finisce in quale corpo. La commedia horror inizia con l’instaurazione della vita sessuale infelice di Shelby e Cyrus, che Shelby non sa essere causata dal suo amore per Nikki (Alycia Debnam-Carey). La coppia e altri cinque personaggi di It’s What’s Inside si recano nella villa del loro amico Reuben la notte prima del suo matrimonio per giocare. Forbes, un amico estraneo che non parla con gli altri da anni dopo una rissa a una festa di compleanno, porta con sé una valigia che può scambiare i corpi delle persone. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024), ladel: chiindi Netflix è una cavalcata selvaggia ricca di colpi di scena esilaranti, che porta a unche solleva molte domande, come quella su chiin. La commedia horror inizia con l’instaurazione della vita sessuale infelice di Shelby e Cyrus, che Shelby non sa essere causata dal suo amore per Nikki (Alycia Debnam-Carey). La coppia e altri cinque personaggi disi recano nella villa del loro amico Reuben la notte prima del suo matrimonio per giocare. Forbes, un amico estraneo che non parla con gli altri da anni dopo una rissa a una festa di compleanno, porta con sé una valigia che può scambiare i corpi delle persone.

