Ilaria Salis attacca l'Ungheria: "Stato etnico e autoritario, vuole smantellare l’Ue" (Di martedì 8 ottobre 2024) L'europarlamentare di Avs blatera di processo politico nei suoi confronti: "Orban mi ha dipinto pubblicamente come una criminale. Non mi sorprende la sua presenza a Pontida" Ilgiornale.it - Ilaria Salis attacca l'Ungheria: "Stato etnico e autoritario, vuole smantellare l’Ue" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'europarlamentare di Avs blatera di processo politico nei suoi confronti: "Orban mi ha dipinto pubblicamente come una criminale. Non mi sorprende la sua presenza a Pontida"

Ilaria Salis - show a Bruxelles contro Orban e l’Ungheria : “Sono qui grazie agli antifascisti” - Oggi si trova in carcere Maja, che è un’attivista tedesca. Ilaria Salis ha preso la parola per parlare male di quel Paese, colpevole di averla arrestata con l’accusa di aver dato alla caccia, con bastoni e martelli, a estremisti di destra mischiandosi a gruppi di picchiatori rossi. L'articolo ... (Secoloditalia.it)

Ilaria Salis è il vero mondo al contrario - . Ilaria Salis: due parole e nessuna garanzia. Le persone cominciano a chiedersi perché la Salis rappresenti una discreta fetta di italiani al Parlamento Europeo ma no, forse nemmeno […] The post Ilaria Salis è il vero mondo al contrario appeared first on L'Identità. O meglio, è una grande ... (Lidentita.it)

Vietò l’ingresso di Ilaria Salis nel suo negozio - preso di mira dagli “haters” di sinistra. “Mi insultano” - . È tutta gente che non è mai entrata nel mio negozio ma i commenti sono ormai a livello nazionale. Non mi ritengo assolutamente fascista. E ha generato decine di reazioni, tra insulti – totalmente gratuiti – destinati alla città di Pordenone (che non c’entra con tutto questo) e prese di posizione ... (Secoloditalia.it)