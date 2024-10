Sport.quotidiano.net - Il caso finisce a Losanna. L’Ostenda vuole soldi per Theate. Si andrà al Tas

(Di martedì 8 ottobre 2024)chiama in causa il Bologna al Tas, il tribunale arbitrale dello Sport di: per chiedere conto di bonus a loro avviso non corrisposti in relazione a partite disputate da Arthur(nella foto Schicchi) in nazionale, pattuiti al momento del trasferimento. Il Bologna ha respinto la richiesta di denaro dando l’arrivederci al club belga in tribunale. Questo è quanto accaduto. Stando a quanto filtra, il club belga, che nell’agosto 2021 vendette per 6,5 milioni più bonusai rossoblù ha fatto causa al Bologna. E’ in fase di fallimento e in mano a un curatore fallimentare, che sta cercando di riscattare crediti e pagare debiti. Si è rivolto anche alla dirigenza rossoblù, per bonus relativi al difensore.