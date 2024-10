Lanazione.it - Furti a raffica in centro, ladro di bici elettriche arrestato grazie a un commerciante

(Di martedì 8 ottobre 2024) Siena, 8 ottobre 2024 – Sfrecciava in Camollia in sella ad unacletta elettrica, tenendone un’altra con la mano. Un atteggiamento a dir poco inconsueto. A Siena c’è ancora senso civico e la collaborazione con le forze dell’ordine costante per rendere sicura la città. Così unha telefonato ai carabinieri di Sienaper avvertirli ma la prima volta ildiclette è riuscito a dileguarsi. Però la sua fiorente attività aveva i giorni contati. Perché fortuna ha voluto che lo stesso esercente notasse, venerdì scorso intorno alle 10, una scena fotocopia. L’uomo con due. Nuova chiamata, incredulo, ai militari della stazione di Siena San Francesco che sono riusciti a pizzicarlo con le mani nel sacco. Arrestandolo alla stazione con una elettrica risultata rubata. Sabato l’udienza di convalida della misura, in aula il pm Niccolò Ludovici.