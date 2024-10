Temporeale.info - Fondi / Dislessia: monumenti illuminati di blu per sensibilizzare alla prevenzione

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di martedì 8 ottobre 2024)– Lacolpisce il 10% della popolazione mondiale ma il più delle volte viene rilevata tardivamente anche per questo promuovere iniziative di sensibilizzazioneè fondamentale. Questa la principale finalità della campagna internazionale “Uniti per laquale, su richiesta della DISFAM (International Dyslexia and family organization) anche il Comune di L'articolodi blu perTemporeale Quotidiano.