Anteprima24.it - Ex Benevento, Ciciretti ha firmato per un club di serie D

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiparte dallaD Amato. L’ex giallorosso haun contratto con l’Ospitaletto, compagine che milita nel girone B diD ed ha allestito una squadra per puntare senza mezzi termini al salto di categoria. L’accordo dicon ilera scaduto lo scorso 30 giugno e durante l’estate il fantasista romano aveva rifiutato la proposta formulata dalgiallorosso per indossare per un’altra stagione la maglia della Strega. Questo il comunicato della nuova società di Amato: “La Società A.C. OSPITALETTO Franciacorta comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Amatoper il suo trasferimento in orange. Nato a Roma il 31 dicembre del 1993,è un fantasista di grande qualità ed esperienza.