Dopo aver visto il video in cui il fidanzato bacia la single Sofia, cosa deciderà di fare? Lo perdonerà o gli dirà addio? (Di martedì 8 ottobre 2024) Penultimo appuntamento con Temptation Island 2024. Stasera alle 21.30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata. «Il viaggio nei sentimenti si fa burrascoso», promettono le anticipazioni. Dunque si attendono pinnettu, video compromettenti, scontri e falò di confronto: «Le tensioni non si placano», recita il promo in rotazione, e sono in arrivo botta e risposta senza esclusione di colpi. Iodonna.it - Dopo aver visto il video in cui il fidanzato bacia la single Sofia, cosa deciderà di fare? Lo perdonerà o gli dirà addio? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Penultimo appuntamento con Temptation Island 2024. Stasera alle 21.30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata. «Il viaggio nei sentimenti si fa burrascoso», promettono le anticipazioni. Dunque si attendono pinnettu,compromettenti, scontri e falò di confronto: «Le tensioni non si placano», recita il promo in rotazione, e sono in arrivo botta e risposta senza esclusione di colpi.

Dopo il rifiuto - la minaccia : “Diffonderò i tuoi video intimi”. A processo l’ex marito - GALLIPOLI - Sottrae il telefonino alla ex moglie e con il proprio cellulare filma i video che la ritraggono in scene intime, e mesi dopo, al rifiuto di lei di tornare insieme, minaccia di diffonderli: di questo e di molto altro dovrà rispondere dal banco degli imputati un 48enne gallipolino (di... (Lecceprima.it)

Troupe del Tg3 aggredita in Libano “dall’Idf” - autista morto d’infarto dopo malore improvviso - Goracci : “Inseguiti da un uomo con una grossa pietra” - VIDEO - È stata la stessa giornalista a spiegare come siano andate le cose dopo il servizio del Tg . Una troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano "dall'Idf" secondo alcune ricostruzioni. L'autista locale che trasportava Lucia Goracci e il videomaker è morto d'infarto dopo aver accusato un malore ... (Ilgiornaleditalia.it)

Supplenze docenti - ecco gli interpelli : cosa sono - come funzionano e dove cercarli. VIDEO GUIDA passo dopo passo - Le scuole pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti, ecco gli interpelli: cosa sono, come funzionano e dove cercarli. Una delle novità che riguardano ... (Orizzontescuola.it)