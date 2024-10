Diablo 4: Vessel of Hatred, è disponibile la prima espansione del gioco (Di martedì 8 ottobre 2024) La prima espansione di Diablo 4, Vessel of Hatred, è ora disponibile! I giocatori potranno esplorare le pericolose giungle di Nahantu, continuando la storia di Diablo 4 per cercare di fermare il ritorno di Mefisto a Sanctuary. La Campagna Vessel of Hatred – si potrà riprendere da dove si è conclusa la campagna di Diablo 4. La ricerca di Neyrelle porterà i giocatori nelle profondità della giungla di Nahantu nel tentativo di scoprire il piano malvagio di Mefisto e porre fine alla sua corruzione una volta per tutte. Ma attenzione: all’interno della giungla infernale, le nebbie attendono nuovi raccapriccianti nemici che tramano la vostra fine. Gli Spiritisti – sono una classe completamente nuova nella serie di Diablo. La classe fa appello alle forze di quattro Spiriti Guardiani: Giaguaro, Gorilla, Aquila e Millepiedi. Game-experience.it - Diablo 4: Vessel of Hatred, è disponibile la prima espansione del gioco Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi4,of, è ora! I giocatori potranno esplorare le pericolose giungle di Nahantu, continuando la storia di4 per cercare di fermare il ritorno di Mefisto a Sanctuary. La Campagnaof– si potrà riprendere da dove si è conclusa la campagna di4. La ricerca di Neyrelle porterà i giocatori nelle profondità della giungla di Nahantu nel tentativo di scoprire il piano malvagio di Mefisto e porre fine alla sua corruzione una volta per tutte. Ma attenzione: all’interno della giungla infernale, le nebbie attendono nuovi raccapriccianti nemici che tramano la vostra fine. Gli Spiritisti – sono una classe completamente nuova nella serie di. La classe fa appello alle forze di quattro Spiriti Guardiani: Giaguaro, Gorilla, Aquila e Millepiedi.

Diablo IV : Vessel of Hatred vi farà ritornare a Sanctuarium - . Oltre alle già citate novità, faranno il loro ritorno i mercenari, abili alleati che ci accompagneranno nelle nostre avventure attraverso la giungla di Nahantu. Da oggi, 8 ottobre, è disponibile Diablo IV: Vessel of Hatred, la prima espansione del titolo Blizzard che ha portato una nuova ... (Nerdpool.it)

Un trailer Live Action per Diablo IV : Vessel of Hatred - net, Xbox Game Pass e Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Lavorare col team di Diablo è stata un’esperienza leggendaria e non vedo l’ora che tutti ascoltino la nostra versione di un classico. ” Vi ricordiamo che Diablo IV: Vessel of Hatred sarà disponibile in ... (Nerdpool.it)

Domani verranno svelati i segreti di Diablo IV : Vessel of Hatred - Nuove ricompense ti aspettano! Dopo aver effettuato l’accesso a Diablo IV, riscatta tre nuovi oggetti dal negozio di gioco per festeggiare il lancio di Vessel of Hatred. Sarà possibile sintonizzarsi sullo stream di pre-lancio il 2 ottobre, in cui il team analizzerà i contenuti in arrivo con la ... (Nerdpool.it)