Lanazione.it - Cyber Security: corso gratuito a Pisa finanziato dalla Regione Toscana

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Formatica Scarl, in collaborazione con l'Università di, la Fondazione ITS Prodigi, Noze Srl e ITIS "G. Marconi", lancia ilIFTS "Cyb.S.Ex", un performativoper diventare esperto in. Ildal Programma regionale FSE+ 2021-2027, è rivolto a giovani e adulti, occupati e non occupati, con l’obiettivo di formare specialisti della sicurezza informatica in grado di analizzare rischi, gestire infrastrutture e adottare misure per proteggere i sistemi informativi.