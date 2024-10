Crisi bufalina, la consigliera Muscarà denuncia: “Gli allevatori schiacciati da speculazioni e frodi, ora intervenga la magistratura (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non possiamo continuare a tollerare che le aziende bufaline, pilastro economico e culturale della provincia di Caserta siano schiacciate da politiche irresponsabili e speculative che minano il loro futuro e quello di un intero settore”. Così la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà commenta l’ennesima Crisi che ha colpito il comparto bufalino, denunciata in questi giorni da Altragricoltura. Con il prezzo del latte di bufala crollato a 1,55 euro al litro, ben al di sotto dei costi di produzione di 1,42 euro, gli allevatori si trovano in una situazione insostenibile, dove il margine di guadagno è praticamente azzerato, come ha riportato Gianni Fabbris. “La situazione è aggravata da contratti unilaterali stracciati dai caseifici e dalla diffusione di prodotti non tracciati sul mercato. Anteprima24.it - Crisi bufalina, la consigliera Muscarà denuncia: “Gli allevatori schiacciati da speculazioni e frodi, ora intervenga la magistratura Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non possiamo continuare a tollerare che le aziende bufaline, pilastro economico e culturale della provincia di Caserta siano schiacciate da politiche irresponsabili e speculative che minano il loro futuro e quello di un intero settore”. Così laregionale indipendente Marìcommenta l’ennesimache ha colpito il comparto bufalino,ta in questi giorni da Altragricoltura. Con il prezzo del latte di bufala crollato a 1,55 euro al litro, ben al di sotto dei costi di produzione di 1,42 euro, glisi trovano in una situazione insostenibile, dove il margine di guadagno è praticamente azzerato, come ha riportato Gianni Fabbris. “La situazione è aggravata da contratti unilaterali stracciati dai caseifici e dalla diffusione di prodotti non tracciati sul mercato.

