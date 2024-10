Calcio a 5 Mondiali femminili | azzurre in raduno prima della caccia alla qualificazione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Manca poco più di un anno ai2025 dia 5, ospitati dalle Filippine. La Nazionale di futsal è adel primo storico pass per accedererassegna iridata. Le, per centrare l’obiettivo, dovranno superare diverse sfide. Laè il Main Round delle Qualificazioni, un girone che avrà luogo in Serbia, a Vrnjacka Banja, e che andrà in scena tra il 15 e il 18 ottobre. Laavversaria dell’Italia sarà la squadra padrona di casa, seguita da Lituania e Croazia. Il pass per la seconda fase andrà solosquadrain classifica, che dovrà affrontare l’Elite Round. Questa seconda fase è in programma tra il 18 e il 23 marzo 2025 e vedrà partecipare otto squadre, divise in due gironi. Già qualificate Spagna e Portogallo che, in quantoe seconda squadra in classifica in Europa, attendono di conoscere le avversarie.