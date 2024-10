Attilio Franzini travolto dal treno, primi indagati: tre avvisi di garanzia per omicidio colposo (Di martedì 8 ottobre 2024) Le indagini sono partite e il pubblico ministero di Bologna Luca Venturi ha iscritto i primi tre nomi nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Polfer sulla morte di Attilio Franzini, l'operaio 47enne, originario di Formia e dipendente della Salcef, investito e ucciso Latinatoday.it - Attilio Franzini travolto dal treno, primi indagati: tre avvisi di garanzia per omicidio colposo Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le indagini sono partite e il pubblico ministero di Bologna Luca Venturi ha iscritto itre nomi nel registro deglinell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Polfer sulla morte di, l'operaio 47enne, originario di Formia e dipendente della Salcef, investito e ucciso

È stata aperta un’inchiesta sulla morte dell’operaio che la scorsa settimana era stato investito da un treno vicino a Bologna - Martedì la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per ricostruire le cause della morte di Attilio Franzini, l’operaio 47enne che la scorsa settimana era stato travolto e ucciso da un treno all’alte ... (ilpost.it)

Operaio morto investito dal treno, 3 avvisi di garanzia - Tre persone sono state indagate per la morte di Attilio Franzini, operaio 47enne della Salcef, investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, ... (altarimini.it)