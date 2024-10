Amici 24, Francesca Tocca fuori dal corpo di ballo della nuova edizione: ecco chi prenderà il suo posto (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo Raimondo Todaro, anche Francesca Tocca ha detto addio alla scuola di Amici. Stando alle anticipazioni, la ballerina professionista di latino avrebbe lasciato il suo posto a Eleonora Riccardi. Comingsoon.it - Amici 24, Francesca Tocca fuori dal corpo di ballo della nuova edizione: ecco chi prenderà il suo posto Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo Raimondo Todaro, ancheha detto addio alla scuola di. Stando alle anticipazioni, la ballerina professionista di latino avrebbe lasciato il suoa Eleonora Riccardi.

