Al Galata Museo del Mare arriva "Alter-Ego": tre giorni di visite in compagnia del robot umanoide (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Galata Museo del Mare arriva "Alter-Ego", il robot umanoide progettato dall'Istituto Italiano di Tecnologia – IIT che accompagnerà, per la prima volta in un Museo genovese e per tre giorni, i visitatori alla scoperta di alcune opere esposte al quarto piano del Museo.Il robot umanoide

