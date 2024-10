Accessibilità nelle scuole per alunni con disabilità | il 798% ha scale a norma il 60% ha una postazione PC dedicata Mancano segnali acustici e percorsi tattili I grafici

Accessibilità nelle scuole per alunni con disabilità: il 79,8% ha scale a norma, il 60% ha una postazione PC dedicata. Mancano segnali acustici e percorsi tattili. I grafici (Di martedì 8 ottobre 2024) L'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità dipende fortemente dalla presenza di infrastrutture accessibili. L'analisi dei dati Istat relativi alle scuole italiane per l'anno 2022 evidenzia il livello di presenza di vari servizi fondamentali per garantire un ambiente scolastico inclusivo. Di seguito, i dati suddivisi per tipologia di servizio disponibile nelle strutture scolastiche. L'articolo Accessibilità nelle scuole per alunni con disabilità: il 79,8% ha scale a norma, il 60% ha una postazione PC dedicata. Mancano segnali acustici e percorsi tattili. I grafici . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'inclusione scolastica per glicondipende fortemente dalla presenza di infrastrutture accessibili. L'analisi dei dati Istat relativi alleitaliane per l'anno 2022 evidenzia il livello di presenza di vari servizi fondamentali per garantire un ambiente scolastico inclusivo. Di seguito, i dati suddivisi per tipologia di servizio disponibilestrutture scolastiche. L'articolopercon: il 79,8% ha, il 60% ha unaPC. I

