Vigor un super capitano Pesaresi non basta Annullato il gol del pari e il Chieti fa festa

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(4-3-1-2): Roberto 6, Mori 5,5 (12’st Di Sabatino 6), Tomba 5,5, Magi Galluzzi 6, Beu 5 (20’st Fernandez 5) Gonzalez 6 (1’st8), De Angelis 6, Mancini 6,5, Gabbianelli 6,5, Kone 7, Ferrara 5,5 (12’st D’Errico 6,5). All. Clementi(4-3-3): Servalli 6, Della Quercia 6, Schiavino 6,5, Caiazza 6, Guerriero 6, Casciano 6 (24’st Cordova 6), Di Paolantonio 6,5 (16’st Donsah 6), Forgione 6, Ceccarelli 7 (30’st Sini 6), Fall 7, Toure 7,5. All. Ignoffo Arbitro: Radovanovic di Maniago Reti: 3’pt Fall (C), 28’ pt Toure (C), 22’st, 35’st(V), 27’st Ceccarelli (C) Note: Spett. 2400 circa ammoniti: Schiavino (C), Di Paolantonio (C), De Angelis (C),(V)tiene a galla la, ma il finale thrilling, a causa del gol non concesso a D’Errico a tempo scaduto, rovina i piani ai rossoblu che cadono in casa contro il