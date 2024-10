VIDEO – Fiorentina-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorentina-Milan, posticipo domenicale della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. PAZZA partita – Fiorentina-Milan 2-1 nella partita della settima giornata di Serie A. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20? arriva la grande occasione della Fiorentina: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il gol della Fiorentina però è solo rimandato. Al 35? Yacine Adli porta i padroni di casa in vantaggio. Inter-news.it - VIDEO – Fiorentina-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), posticipo domenicalesettima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. PAZZA2-1 nellasettima giornata diA. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20? arriva la grande occasione: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il golperò è solo rimandato. Al 35? Yacine Adli porta i padroni di casa in vantaggio.

