Un raccattapalle si prende il premio di migliore in campo in Porto-Braga: cosa è successo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un giovane raccattapalle si è portato a casa il premio di MVP di Porto-Braga, cedutogli a fine partita da Nico Gonzalez, che era stato nominato migliore in campo. Il ragazzo è stato decisivo per la vittoria del Porto ed anche il club lusitano lo ha celebrato sui social. Fanpage.it - Un raccattapalle si prende il premio di migliore in campo in Porto-Braga: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un giovanesi è portato a casa ildi MVP di, cedutogli a fine partita da Nico Gonzalez, che era stato nominatoin. Il ragazzo è stato decisivo per la vittoria deled anche il club lusitano lo ha celebrato sui social.

