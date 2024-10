The Penguin episodio 3: Easter Eggs The Batman, i riferimenti a DC e… a MCU! (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Penguin episodio 3: Easter Eggs The Batman, i riferimenti a DC e a MCU! L’episodio 3 di The Penguin presenta una raccolta di emozionanti Easter Egg di The Batman insieme a riferimenti ai fumetti DC originali (e persino una coincidenza con l’MCU). Oswald “Oz” Cobb (Colin Farrell) continua a fare accordi a destra e a manca nel suo tentativo di diventare il prossimo grande signore del crimine di Gotham. Sebbene sia certamente ambizioso, questo significa anche che si sta mettendo sempre più in pericolo maggiore con ogni nuovo episodio. Nell’episodio 2 di The Penguin, Oz ha stretto una nuova alleanza con Sofia Falcone per lavorare contro la sua famiglia criminale introducendo una nuovissima operazione di droga a Gotham City. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) The3:The, ia DC e a MCU! L’3 di Thepresenta una raccolta di emozionantiEgg di Theinsieme aai fumetti DC originali (e persino una coincidenza con l’MCU). Oswald “Oz” Cobb (Colin Farrell) continua a fare accordi a destra e a manca nel suo tentativo di diventare il prossimo grande signore del crimine di Gotham. Sebbene sia certamente ambizioso, questo significa anche che si sta mettendo sempre più in pericolo maggiore con ogni nuovo. Nell’2 di The, Oz ha stretto una nuova alleanza con Sofia Falcone per lavorare contro la sua famiglia criminale introducendo una nuovissima operazione di droga a Gotham City.

The Penguin episodio 2 : tutti gli Easter Eggs e i riferimenti - La località prende il nome dal fumettista Frank Robbinsville ed è un quartiere di Gotham della DC Comics che si trova canonicamente a est di The Bowery e Crime Alley (dove Bruce Wayne ha perso i genitori). Tuttavia, sembra che Luca dell’universo di Batman abbia una relazione più diretta come ... (Cinefilos.it)

The Penguin : un Easter Egg riferito a Vic potrebbe ricollegarlo a Robin - A volte ha anche usato un piede di porco come parte del suo normale arsenale per combattere il crimine, apparentemente nel tentativo di prendere il controllo di alcuni degli aspetti traumatici del suo passato. Oz inizia a sparare selvaggiamente ai ragazzi e, sebbene alla fine finisca solo per ... (Cinefilos.it)

L’Enigmista ha un misterioso Easter Egg criptato nel primo episodio di The Penguin - Questo vale anche per la mafia, che al momento si sta mangiando viva. Nemmeno il nostro vecchio amico Sal Maroni. 00. L’Enigmista ha un misterioso Easter Egg criptato nel primo episodio di The Penguin È stata un’altra grande settimana per i fan dei fumetti: due importanti serie hanno fatto il loro ... (Cinefilos.it)