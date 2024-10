Sammy Basso | un ambasciatore di speranza nella lotta contro la progeria

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è una figura di spicco in Italia per la sua battagliala, una rara malattia genetica che causa l’invecchiamento precoce. Nato nel 1995 a Schio, in provincia di Vicenza,è divenuto un simbolo di coraggio e perseveranza, riuscendo a trasformare una condizione devastante in un’opportunità per sensibilizzare e migliorare la ricerca scientifica., foto Ansa – VelvetMage laLa, o sindrome di Hutchinson-Gilford, colpisce circa un bambino su quattro milioni e si manifesta nei primi anni di vita. I bambini affetti da questa malattia mostrano segni di invecchiamento accelerato, come pelle sottile, rigidità articolare, e perdita di capelli.