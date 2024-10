Liberoquotidiano.it - Roma, al via l''Ottobrata Monticiana': appuntamento con tradizione e romanità

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ott. - (Adnkronos) - Si rinnova anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi con lae lanità: ritorna, nel cuore di, l'. E con lei, riprende vita ladei poetineschi, dei bulli baldanzosi ma in fondo buoni, diventati figure leggendarie; ladelle botteghe degli artigiani, delle osterie, luoghi di accoglienza e ritrovo ma anche teatri inconsapevoli di storie curiose, musica e stornelli irriverenti. “L'e tutte le feste rionali - spiega Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio ICentro - rappresentano un momento importante per ogni comunità, in cui tradizioni, cultura locale e spirito di appartenenza si fondono, creando un legame profondo tra passato e presente, valorizzando il territorio e rafforzando l'identità collettiva e dunque il reciproco rispetto”.