Tg24.sky.it - Orbetello, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa: l'uomo era in un pozzo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono statineldi unadi, in provincia di Grosseto, i cadaveri di due persone: al momento sono stati identificati come quelli di unamolto anziana e del. L’abitazione si trova in una zona molto isolata, e a segnalare il ritrovamento sarebbe stato un passante che ha visto la donna a terra, a faccia in giù, nel vialetto di. Pensando a un malore avrebbe chiamato i soccorsi. L'è stato invece ritrovato dentro unartesiano. Non è ancora chiaro cosa sia successo e gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.