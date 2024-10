Mister Movie | X-Men, Halle Berry risponde sul ritorno di Storm in The Last Stand (Di lunedì 7 ottobre 2024) Halle Berry elogia Matthew Vaughn per aver smascherato le tattiche della 20th Century Fox riguardo X-Men: Conflitto Finale. Mistermovie.it - Mister Movie | X-Men, Halle Berry risponde sul ritorno di Storm in The Last Stand Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)elogia Matthew Vaughn per aver smascherato le tattiche della 20th Century Fox riguardo X-Men: Conflitto Finale.

Halle Berry commenta le cose “losche” dietro la sua partecipazione a X-Men : Conflitto Finale - ” Speriamo che questa rivelazione non impedisca a Berry di accettare di interpretare di nuovo Tempesta in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars. La clip di Vaughn che racconta quella storia è riemersa di recente sui social media e ha suscitato una risposta da parte della stessa Halle Berry! ... (Cinefilos.it)

“Ci stiamo trasformando in mostri - smettiamola di voler sembrare eterne 30enni. Ho scoperto di essere in menopausa in modo orribile” : lo sfogo di Halle Berry - Infine una rivelazione che ha lasciato i presenti di stucco: “Ho scoperto di essere in menopausa nel modo più orribile. “È un privilegio invecchiare – ha dichiarato – Dobbiamo smettere di credere di dover rimanere eternamente 30enni. Noi donne invece diventiamo semplicemente vecchie. I sintomi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Halle Berry nel cast del film Crime 101 - basato su un racconto di Don Winslow - L'attrice premio Oscar Halle Berry sembra sia coinvolta nella realizzazione del thriller Crime 101, tratto da un racconto di Don Winslow. Il lungometraggio verrà distribuito nei cinema nel 2025 e il cast che sta venendo delineato è davvero stellare. La trama del lungometraggio è avvolta dal ... (Movieplayer.it)