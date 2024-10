Ilfattoquotidiano.it - Manchester, ragazzo di 20 anni si nasconde a bordo di un volo Easy Jet per Malpensa: arrestato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Venerdì sera undiretto a Milanodaè decollato con quattro ore e mezza di ritardo. La ragione? Un giovane di 20ha cercato di infiltrarsi tra i passeggeri per volare adell’aereo senza avere la documentazione adeguata. Gli assistenti disi sono però accorti dell’irregolarità e, una volta scoperto ildurante la fase di rullaggio, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e i bagagli controllati singolarmente.Jet, la compagnia che gestiva ilEZY2127, ha aperto un’indagine per accertare la dinamica dei fatti e per capire come abbia fatto ila salire asenza i documenti richiesti. Secondo quanto riportato dalla BBC, il passeggero dell’aeroporto avrebbe dovuto prendere un altrodella stessa compagnia, ma è riuscito a salire comunque sull’aereo diretto in Italia.